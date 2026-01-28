Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Назревает очередной конфликт между Варшавой и Киевом. Из-за принятого Украиной решения о заморозке экспорта металлолома может пострадать польская тяжелая промышленность.

Решение явно пролоббировано украинскими олигархами, которым принадлежит большая часть металлургической промышленности. В частности, компании «Метинвест» Рината Ахметова (в списке террористов в РФ).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Президент Польского союза дистрибьюторов стали Петр Сикорский обращает внимание на двойственность позиции Украины, которая, с одной стороны, увеличивает экспорт стали и просит ЕС приостановить действие своих квот, а с другой – сама закрывает страну для экспорта металлолома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт юридической фирмы APT&right Анна Троцка заявила Business Insider Polska, что решение Украины привело «к резкому нарушению цепочки поставок».

«Польским производителям придется компенсировать потерянные объемы закупками у других поставщиков, что повлияет на стоимость сырья и логистики», – жалуется президент Польской торгово-промышленной палаты Миролса Мотыка.

Польские сталелитейщики бьют тревогу и призывают свои власти вмешаться.

«На стальной лом приходится до 70% стоимости производства стали в электропечах. Любое увеличение закупочной цены лома за тонну приводит к соответствующему увеличению себестоимости производства стали», – объясняет Троцка.

Интересно, что «Укрметаллургпром», требуя запрета на вывоз лома, ранее ссылался, что из европейских портов металлолом поставлялся в Турцию и Индию, – «то есть в те страны, которые прямо либо косвенно закупают энергоносители у России».