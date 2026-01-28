Экс-аналитик ЦРУ: Какая Прибалтика? Кремль не задумывался даже о «сухопутном коридоре» в Крым

Считать, что Россия хочет захватить Польшу или страны Прибалтики после Украины – это идиотизм. Сорванные Стамбульские соглашения не предусматривали даже перехода под контроль Москвы «сухопутного коридора» в Крым.

Об этом в эфире телеканала Al Arabia English заявил  бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет никаких доказательств того, что Россия решила захватить Украину до государственного переворота в Киеве в 2014 году. Даже тогда и до сих пор у России были лишь ограниченные планы – президент Байден может сказать.

Это идиотизм. В апреле 2022 года они остановились. Было соглашение. Арахамия поставил под ним свою подпись. И знаете, что произошло потом.

Пойдут ли они дальше в Польшу? Это глупо. Пойдут ли они дальше в страны Балтии? Я не вижу причин, по которым русские захотели бы это сделать. И нет ни малейших доказательств того, что они это сделают», — заявил Макговерн.

