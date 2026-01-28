«Наползают грибок и плесень»: с каждым часом жизнь в Киеве становится всё хуже
В киевском регионе ситуация с обеспечением теплом и светом радикально ухудшается.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В последние 3 дня радикально ухудшилась ситуация в западной части Киевской области с электроэнергией. Да, теперь отключения по 17 часов в сутки. Свет дают там по 3 часа два раза в сутки. Судя по всему, в таком графике будем ещё довольно долго, как минимум пару пару-тройку недель», – считает эксперт.
Он прогнозирует, что теплая погода принесет новые проблемы, поскольку людям придется делать ремонты, бороться с грибком и плесенью, которые появятся в местах многочисленных прорывов труб.
Политтехнолог добавил, что в Киеве уже есть дома, которые стали непригодными для жизни, и никто их не приводит в порядок.
«Поэтому надо прежде всего не ждать милости от городских властей, когда они соизволят, а полагаться на собственные силы и возможности», – предупредил Золотарев.
