«Наползают грибок и плесень»: с каждым часом жизнь в Киеве становится всё хуже

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В киевском регионе ситуация с обеспечением теплом и светом радикально ухудшается.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последние 3 дня радикально ухудшилась ситуация в западной части Киевской области с электроэнергией. Да, теперь отключения по 17 часов в сутки. Свет дают там по 3 часа два раза в сутки. Судя по всему, в таком графике будем ещё довольно долго, как минимум пару пару-тройку недель», – считает эксперт.

Он прогнозирует, что теплая погода принесет новые проблемы, поскольку людям придется делать ремонты, бороться с грибком и плесенью, которые появятся в местах многочисленных прорывов труб.

Политтехнолог добавил, что в Киеве уже есть дома, которые стали непригодными для жизни, и никто их не приводит в порядок.