Украине придётся полностью продаться и стать ресурсной колонией – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
28.01.2026 17:22
  (Мск) , Киев
Мир ближайших десятилетий не сулит Украине ничего хорошего.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прогнозирует, что, как минимум, в ближайшие два десятка лет Украину ждут очень тяжелые времена, а в мире нужно или быть сильным, или соглашаться на роль вассала.

«Наша элита, по определению, компрадорская. Она в девяностые была маргинальна по отношению к Москве, теперь она маргинальна по отношению к Лондону, Вашингтону, Брюсселю. То есть она по определению несамостоятельна. Поэтому тут никаких мук выбора, никаких угрызений совести у этих ребят точно не будет.

А вот для остальной Украины в этой ситуации есть риск оказаться в цивилизационной воронке – в положении страны третьего мира, то есть ресурсной колонии новых хозяев мира.

Кто не согласен, посмотрите соглашение, которое по литиевому месторождению в Кировоградской области, где у Рональда Лаудера 98%, Украине – 2%, пока он не отобьёт инвестированные в добычу лития сотни миллионов. Это может растянуться на десятилетия. Там то ли шах помрёт, то ли ишак сдохнет», – заключил Золотарев.

