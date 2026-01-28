Бандеровский аналитик: «Наши удары по российским НПЗ потеряли всякий смысл»

Вместо ударов по НПЗ РФ Украине следовало бы переключаться на атаки «теневого флота».

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил бывший сотрудник СБУ, украинский военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, наши удары по НПЗ сейчас не работают. Помните, с июля 2025 года по октябрь были действительно удачные удары. И в России были очереди на АЗС, талоны, скулёж на тему, где топливо, ничего нет. Сейчас этого нет, это исчезло.

Топливо изготавливается, наши удары не являются болезненными для них, потому что НПЗ у них довольно много. Поэтому они сделали перераспределение, и есть у них даже профицит», – негодовал Ступак.