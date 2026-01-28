Молдова неизбежно попадет под полное влияние России, если Украина проиграет в СВО.

Об этом лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур заявил в интервью каналу «Вот так Moldova», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, если Украина падет, следующей будет республика Молдова. Именно так происходило в истории 11 раз. 11 раз Россия в любом своем виде, будь то СССР, царская Россия, вторгалась, оккупировала и аннексировала территорию между Прутом и Днестром, то есть нынешнюю республику Молдова. Это произойдет и сейчас, если появится такая возможность», – паниковал Галбур.

Убежденный сторонник слияния с Румынией сетует на то, что Москва рассматривает Молдову как полноправную часть Русского мира.

«Это своего рода проклятие, с которым мы живем. Это наш крест. С ним мы рождаемся, с ним умираем, с ним жили наши деды и отцы. Россия никуда не исчезнет, как бы ни хотелось мечтать об этом многим из нас. Она всегда будет там, где сейчас находится на карте.

Россия всегда будет пытаться завоевать наши души и умы. Где-то у нее это получается, где-то – нет. Но Россия воспринимает нас как составную часть Русского мира и не рассматривает для нас никакого другого сценария, кроме принадлежности к этому миру», – страдал прорумынский нацист.