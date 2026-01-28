США обязаны отменить все свои антироссийские санкции после фокусов с Канадой и Гренландией – Сосновский
Ближайшее окружение Трампа позволяет себе то, за что они незаконно вводили санкции против России в 2014.
Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Недавно вышло интервью Скотта Бессента, это человек из ближайшего окружения Трампа, он сказал об одном из округов Канады, что вот если жители там захотят и проголосуют за вступление в США – ну и пожалуйста, есть же право народов на самоопределение.
Но есть же прецедентное право. Мы должны с вами указать американцам, что они должны немедленно отменить все санкции, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма», – сказал Сосновский.
«Поскольку основное Европейское и американское требование к России было построено на том, что мы не признаем голосование в парламенте Крыма, поскольку мы считаем, что это недостаточно для того, чтобы признать эту часть территории российской.
То есть если канадцы проголосуют, то этого достаточно, а если крымчане проголосовали, то этого недостаточно. Тогда одно из двух: либо у вас демократия в Канаде классово отличается от демократии, которую вы хотели бы насадить в Крыму, то есть там люди первого класса, а здесь какие-то фусфольк. Либо просто господин Бессент забыл, как выступало его государство, оглашая санкции против России», – возмущался он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: