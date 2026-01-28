Ближайшее окружение Трампа позволяет себе то, за что они незаконно вводили санкции против России в 2014.

Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недавно вышло интервью Скотта Бессента, это человек из ближайшего окружения Трампа, он сказал об одном из округов Канады, что вот если жители там захотят и проголосуют за вступление в США – ну и пожалуйста, есть же право народов на самоопределение. Но есть же прецедентное право. Мы должны с вами указать американцам, что они должны немедленно отменить все санкции, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма», – сказал Сосновский.