У нациста Тягнибока призвали продаваться Трампу «не за идеологию, а за прагматизм»

Вадим Москаленко.  
28.01.2026 21:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 76
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киеву нужно продолжать продавать свой статус АнтиРоссии – единственное, что при Дональде Трампе, в отличие от администрации Байдена, нужно давить не на идеологию, а на прагматизм.

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил экс-депутат Рады, а ныне капитан нацистского батальона запрещенной в РФ «Свободы», тягнибоковец Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Помощь Украине – это не какая-то благотворительность или идеализм ради каких-то ценностей. Прежде всего – прагматический интерес самих США, потому что поражение и победа, соответственно Московии, это колоссальный удар именно по США, в том числе, по их позициям в мире.

Это победа врагов США, которые максимально усилятся. И что Украина – это надежный союзник, партнёр, который может помочь США во многом. В том числе, и обеспечивая общие интересы безопасности, экономические интересы», – вещал Ильенко.

«Потому что говорить с Трампом и с его администрацией исключительно на языке такого геополитического идеализма просто не получится. Нужна ставка на жёсткий прагматизм», – подытожил нацист.

