Царёв объяснил, почему тянули так долго с ударами по украинской энергетике

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ещё пару лет назад такие же удары по украинской энергетике оказали бы куда меньший эффект.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация меняется вообще не только внутри Украины, ситуация меняется и снаружи Украины. Представьте себе год-два назад, если бы Россия наносила такие удары по энергетике Украины. Была бы просто истерика. Это была бы новость номер один на всех телеканалах. Об этом бы снимали репортажи, прилетали бы делегации одна за другой в Киев. Конгресс бы собирался. На каждый выбитый трансформатор присылали бы 10 трансформаторов из Европы и США. У них есть возможность, если бы они напряглись, если бы они приняли эту проблему как свою. И эти удары по энергетике не сработали бы, потому что, чем сильнее мы бы били, тем больше денег и оборудования присылали бы Киеву. И не только помощи, но и оружия», – сказал Царёв.