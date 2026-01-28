Царёв объяснил, почему тянули так долго с ударами по украинской энергетике
Ещё пару лет назад такие же удары по украинской энергетике оказали бы куда меньший эффект.
Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация меняется вообще не только внутри Украины, ситуация меняется и снаружи Украины. Представьте себе год-два назад, если бы Россия наносила такие удары по энергетике Украины.
Была бы просто истерика. Это была бы новость номер один на всех телеканалах. Об этом бы снимали репортажи, прилетали бы делегации одна за другой в Киев. Конгресс бы собирался.
На каждый выбитый трансформатор присылали бы 10 трансформаторов из Европы и США. У них есть возможность, если бы они напряглись, если бы они приняли эту проблему как свою.
И эти удары по энергетике не сработали бы, потому что, чем сильнее мы бы били, тем больше денег и оборудования присылали бы Киеву. И не только помощи, но и оружия», – сказал Царёв.
«И по Крымскому мосту, и по НПЗ, и по Кремлю бы были удары, на том фоне, который, если бы был «Киев замерзает!». А сейчас это даже не вторая новость.
Ну, прошло выгорание, усталость, коррупционные скандалы, вечно просящий Зеленский, нет успехов на фронте, а есть поражения. Да, медленно движется фронт. Если посчитать такими темпами, как мы сейчас наступаем, то нам еще 600 дней надо, чтобы освободить Донбасс. Но это все время движения вперед.
И пришла усталость, и пришло понимание того, что победить невозможно. Россия становится все время сильнее, сильнее выпускает новые дроны и ракеты», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: