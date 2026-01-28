Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переговорная позиция о выводе войск ВСУ из Донбасса – это катастрофический сценарий для всего Восточного фланга обороны Украины.

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил экс-депутат Рады, а ныне капитан нацистского батальона запрещенной в РФ «Свобода», тягнибоковец Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сумасшедший, разрушительный для нашего государства вариант. Он не то что мира, даже длительного перемирия не принесёт. Если представить гипотетически такой негативный сценарий, он очень плох… Если теоретически представить, что мы с него выходим, у нас уже не будет этого укрепрайона. И где встанет украинская армия, на адмнигранице с Днепровской и Харьковской областью? Там ничего не подготовлено для обороны. Это чистое поле! Соответственно, это будет откат, как минимум, до Павлограда и Изюма с Лозовой. Это очень плохо, с военной точки зрения. Потому что это неподготовленные линии обороны, растягивание линии фронта», – сказал Ильенко.