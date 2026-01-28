«Вывести ВСУ из Донбасса – но «прапор» оставить наш» – в Киеве придумали переговорную позицию

Единственный вариант сдачи Донбасса для Украины – это фактически оставить всё без изменений, лишь заменив ВСУ на контингент ООН и украинскую полицию.

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил бывший сотрудник СБУ, украинский военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, Украина попробует осуществить такую гибридную историю в мирных переговорах: например, вывести ВСУ с территории Донецкой области, тяжёлую технику, проговорить это – пушки, танки, миномёты. Но всё это остаётся под юрисдикцией Украины, флаг Украины остаётся основным и единственным.

Местная администрация назначается из Киева, выборы проходят по законодательству Украины, налоги платятся в госбюджет Украины, патрульная полиция Украины. Но там присутствуют миротворцы под эгидой ООН. Как по мне, это реальный вариант, который взлетает», – придумал хитрый бандеровец.

«Есть три варианта – ОБСЕ, мы видели, не работает. Под эгидой ЕС – русским не понравится. А вот собрать сборную солянку под эгидой ООН – Индия, Китай, Белоруссия, к сожалению, Турция…», – рассуждал Ступак.

