На Украине демонстративно проигнорировали встречу Зеленского с Тихановской

Встреча утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского и самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской в фойе гостиницы «Хилтон» в Вильнюсе не улучшит отношения украинцев к белорусской оппозиции. Украинские националисты хорошо относятся только к белорусским наемникам в ВСУ из так называемого «полка Калиновского», а они Тихановскую сильно недолюбливают.

Об этом змагарский политолог Павел Усов заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Была бы встреча с Тихановской или нет, ничего бы существенно не изменилось бы. Потому что отношение уже сформировано. Я бы не пытался спекулировать на этом и утверждать, что это общение в лобби отеля каким-то образом радикально изменит политику Украины по отношению к белорусам и Беларуси. Думаю, что все процессы последних дней носят скорее медийный характер, и не имеют практического смысла», – сказал Усов.

Это утверждение кардинально противоречит победным реляциям советников Тихановской, которые трубят об «историческом сдвиге». И лишь беглый политолог Игорь Тышкевич обратил внимание на то, что офис Зеленского и украинский МИД не дали официальных сообщений о его встрече с Тихановской и якобы приглашении ее в Киев.