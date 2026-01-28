Перемирие приведёт к намного более кровавой «рубиловке» в будущем – Сосновский

Вадим Москаленко.  
28.01.2026 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 48
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если украинский нацистский режим не будет полностью демонтирован, впереди Россию ждёт ещё более кровавая война.

Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинский нацистский режим не будет полностью демонтирован, впереди Россию ждёт ещё более кровавая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Целями СВО были названы денацификация и демилитаризация Украины. Сейчас я вижу, что эти два пункта практически нигде не звучат. Демилитаризацией и не пахнет, а вопрос денацификации даже не поднимается. Он нигде не звучит. Кто будет это контролировать и как контролировать?

То есть мы понимаем, что если завтра будет заморозка, Донбасс вернется полностью России. Хотя я тоже сомневаюсь, что украинцы не обманут в этом плане.

И что… от этого изменится власть на Украине? Придут туда бойцы «Азова» (запрещён в РФ) и других таких организаций. И эти люди после заключения мира будут продолжать командовать Украиной.

А где же тогда достижение целей СВО? То есть – это не мир, а это будет то самое страшное – просто перемирие. Причем в этом перемирии не будет Одессы, Николаева. Не будет тех всех регионов и тех всех городов, которые посчитали, что они тоже могут изъявить свою волю и стать частью России, потому что они чувствуют себя поддавленными, униженными в этой части Украины», – подчеркнул Сосновский.

«Понятно, что наши элитарные группы устали, им хочется пользоваться своими кредитными карточками и ездить повсюду. Человек слаб, ему всегда этого хочется.

Но мы должны понимать, что все эти хотелки могут закончиться тем, что начнётся новая рубиловка, только намного хуже.

Сегодня идёт война между Россией и Украиной, хотя на самом деле за Украиной стоят интересы НАТО. А теперь представьте, что на Украине будут стоять тысяч 50 военных НАТО. Мы создадим возможность в будущем, если начнутся новые военные действия, России будут противостоять уже не украинские войска, а натовские», – подытожил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить