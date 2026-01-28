Перемирие приведёт к намного более кровавой «рубиловке» в будущем – Сосновский
Если украинский нацистский режим не будет полностью демонтирован, впереди Россию ждёт ещё более кровавая война.
Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Целями СВО были названы денацификация и демилитаризация Украины. Сейчас я вижу, что эти два пункта практически нигде не звучат. Демилитаризацией и не пахнет, а вопрос денацификации даже не поднимается. Он нигде не звучит. Кто будет это контролировать и как контролировать?
То есть мы понимаем, что если завтра будет заморозка, Донбасс вернется полностью России. Хотя я тоже сомневаюсь, что украинцы не обманут в этом плане.
И что… от этого изменится власть на Украине? Придут туда бойцы «Азова» (запрещён в РФ) и других таких организаций. И эти люди после заключения мира будут продолжать командовать Украиной.
А где же тогда достижение целей СВО? То есть – это не мир, а это будет то самое страшное – просто перемирие. Причем в этом перемирии не будет Одессы, Николаева. Не будет тех всех регионов и тех всех городов, которые посчитали, что они тоже могут изъявить свою волю и стать частью России, потому что они чувствуют себя поддавленными, униженными в этой части Украины», – подчеркнул Сосновский.
«Понятно, что наши элитарные группы устали, им хочется пользоваться своими кредитными карточками и ездить повсюду. Человек слаб, ему всегда этого хочется.
Но мы должны понимать, что все эти хотелки могут закончиться тем, что начнётся новая рубиловка, только намного хуже.
Сегодня идёт война между Россией и Украиной, хотя на самом деле за Украиной стоят интересы НАТО. А теперь представьте, что на Украине будут стоять тысяч 50 военных НАТО. Мы создадим возможность в будущем, если начнутся новые военные действия, России будут противостоять уже не украинские войска, а натовские», – подытожил он.
