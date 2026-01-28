Запад готов сколько угодно и с радостью «терпеть» воровство Зеленского – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские и американские политики спокойно отдают украинским коррупционерам миллиарды, потому что сами зарабатывают на войне намного больше.

Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский – это хамская витрина этой самой системы. Это, с одной стороны, бандеровщина, с другой стороны – это олигархическая коррупционная система, которую на Украине строили десятилетия. Мы все делали вид, что мы этого не замечаем. Началось это все не в 2014 году, а намного раньше. Зеленский коррумпировал фактически все те остатки, которые еще находились тогда на Украине, и все это возвел в ранг, который невозможно сейчас представить. Трудно представить себе олигархическую мафию, которая легально качает в свои закрома миллиарды из других стран, причем эти страны умоляют и говорят: возьмите меня. Он берет эти миллиарды, ни перед кем не отчитывается, часть наликом, часть на счета переводится, и потом он приходит, приезжает в Давос, и говорит: ты и ты, вы вообще му..аки, не понимаете, что только наша армия сейчас самая сильная», – заметил Сосновский.

«Но его охраняют. Ему дают возможность оперировать этими большими деньгами. Почти каждый руководитель Европы считает своим долгом в голубом вагоне приехать в эту коррумпированную часть Европы – и выложить там какие-то определенные денежки. Это потому, что вся сегодняшняя европейская и американская система в течение последних лет питается за счёт украино-российской войны. Я имею в виду не только деньги и заказы. Лакомый кусок для глубинного государства: за короткое время можно разрушить сильные государства, создать другие, не такие сильные, но послушные. Я имею в виду разрушение Германии и Франции, которое идёт полным ходом», – подчеркнул он.

Политолог уверен, что поэтому западные глобалисты будут срывать любые переговоры – и не допустят установления продолжительного мира.