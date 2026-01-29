«США дадут полные гарантии европейским войскам на Украине» – антироссийский демарш Рубио в Сенате

США готовы дать Украине «гарантии безопасности», без которых размещение на её территории европейских войск станет самоубийством.

Об этом на выступлении перед Комитетом Сената по международным отношения заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас многие говорят про гарантии безопасности в отношении Украины. Гарантии безопасности означают, что европейские страны разместят небольшое количество военнослужащих, а США дадут со своей стороны дополнительные гарантии.

Но самое важное – это именно американские гарантии. Не буду принижать важность европейских стран, что они готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины.

Но если США не подкрепят это гарантиями со своей стороны, то все, что делают европейские страны, не будет иметь никакого значения и смысла», – вещал Рубио.

«Потому что долгие годы Европа опиралась именно на наш зонтик, на нашу поддержку. Будем надеяться, конечно, что теперь эта ситуация изменится.

И тем не менее, факт остается фактом: НАТО станет только сильнее, если европейские страны будут уделять вопросам безопасности намного больше внимания», – добавил он.

