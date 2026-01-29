«Теперь они будут торговать нефтью только через нас» – Рубио раскрыл циничный план по Венесуэле
США шантажируют Венесуэлу морской блокадой, требуя предоставить полный контроль над местным рынком.
Об этом на выступлении перед Комитетом Сената по международным отношениям заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Теперь, когда устранён Мадуро, все спрашивают: а что будет дальше? Теперь, возможно, начнутся какие-то внутренние разборки и конфликты на границе с Колумбией.
Чтобы избежать всего этого, нужно было установить, уважительные, но очень прямые и откровенные отношения с нынешним руководством страны. И у нас в этом деле есть важный инструмент: мы можем ввести эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы.
И мы сказали: мы разрешим вам продавать вашу нефть по рыночной цене, не со скидкой, как вы раньше продавали китайцам, а по рыночной цене», – вещал Рубио.
«Но при этом мы должны контролировать весь этот процесс, и эти деньги должны расходоваться на то, чтобы повысить благосостояние венесуэльского народа.
Потому что раньше была такая ситуация, что Венесуэла добывала нефть, но не имела возможности ее нормально экспортировать, и в то же время стране не хватало денег. Мы создали такую ситуацию, когда мы можем помочь.
Уже есть бюджет на каждый месяц. Мы подготовим для них список, на какие цели эти деньги расходоваться не могут. Можно их расходовать на то, чтобы закупать лекарства, медицинское оборудование напрямую у США.
И, кроме того, венесуэльская нефть очень тяжелая. И для того, чтобы продавать ее и использовать нормально, ее нужно смешивать с легкой нефтью. Так вот, раньше Венесуэла закупала всю эту легкую нефть из России. Теперь Венесуэла будет закупать легкую нефть у США», – добавил госсекретарь.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: