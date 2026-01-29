«Теперь они будут торговать нефтью только через нас» – Рубио раскрыл циничный план по Венесуэле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США шантажируют Венесуэлу морской блокадой, требуя предоставить полный контроль над местным рынком.

Об этом на выступлении перед Комитетом Сената по международным отношениям заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теперь, когда устранён Мадуро, все спрашивают: а что будет дальше? Теперь, возможно, начнутся какие-то внутренние разборки и конфликты на границе с Колумбией. Чтобы избежать всего этого, нужно было установить, уважительные, но очень прямые и откровенные отношения с нынешним руководством страны. И у нас в этом деле есть важный инструмент: мы можем ввести эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы. И мы сказали: мы разрешим вам продавать вашу нефть по рыночной цене, не со скидкой, как вы раньше продавали китайцам, а по рыночной цене», – вещал Рубио.