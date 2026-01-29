Рубио: Нужно накопить больше солдат США, чтобы от удара Ирана погибло меньше бойцов

Максим Столяров.  
29.01.2026 01:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 64
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, США


Америка продолжит раскачивать ситуацию с Ираном и готовить войска к «упреждающему» удару.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе дачи показаний перед Сенатом о поимке Николаса Мадуро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Америка продолжит раскачивать ситуацию с Ираном и готовить войска к «упреждающему» удару. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Может, можно будет найти кого-то в рамках их системы и работать с ними, как это происходит в Венесуэле, но думаю, это будет намного сложнее, чем в Венесуэле. Поскольку иранский режим работает уже на протяжении очень долгого времени.

А что касается нашего военного присутствия: у нас есть 30–40 тыс. американских военнослужащих, которые находятся на 8-9  базах в этом регионе. И все они могут стать объектами ударов со стороны иранских дронов», – вещал Рубио.

Он добавил парадоксальную мысль, что США нужно иметь больше военных, чтобы исключить возможность такого удара.

«Если иранский режим вдруг решит нанести удар по нашим военным в этом регионе, мы должны обеспечить надёжную защиту наших военнослужащих. Для этого требуются войска. Поэтому я считаю, что абсолютно обосновано – обеспечить необходимый уровень военного присутствия в этом регионе.

Я не говорю сейчас, что будет военный конфликт, военная операция, но мы должны быть в состоянии, если мы будем знать о том, что готовится удар, чтобы мы могли нанести упреждающий удар. Надеюсь, что до этого не дойдёт, но такая возможность у нас должна быть», – изъяснялся американский госсекретарь.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить