Рубио: Нужно накопить больше солдат США, чтобы от удара Ирана погибло меньше бойцов
Америка продолжит раскачивать ситуацию с Ираном и готовить войска к «упреждающему» удару.
Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе дачи показаний перед Сенатом о поимке Николаса Мадуро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Может, можно будет найти кого-то в рамках их системы и работать с ними, как это происходит в Венесуэле, но думаю, это будет намного сложнее, чем в Венесуэле. Поскольку иранский режим работает уже на протяжении очень долгого времени.
А что касается нашего военного присутствия: у нас есть 30–40 тыс. американских военнослужащих, которые находятся на 8-9 базах в этом регионе. И все они могут стать объектами ударов со стороны иранских дронов», – вещал Рубио.
Он добавил парадоксальную мысль, что США нужно иметь больше военных, чтобы исключить возможность такого удара.
«Если иранский режим вдруг решит нанести удар по нашим военным в этом регионе, мы должны обеспечить надёжную защиту наших военнослужащих. Для этого требуются войска. Поэтому я считаю, что абсолютно обосновано – обеспечить необходимый уровень военного присутствия в этом регионе.
Я не говорю сейчас, что будет военный конфликт, военная операция, но мы должны быть в состоянии, если мы будем знать о том, что готовится удар, чтобы мы могли нанести упреждающий удар. Надеюсь, что до этого не дойдёт, но такая возможность у нас должна быть», – изъяснялся американский госсекретарь.
