Попавший в октябре под санкции США «Лукойл» сообщил о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже 100% своих зарубежных активов — LUKOIL International GmbH.

Сумма сделки не раскрывается. Зарубежные активы «Лукойла» оцениваются в 22 млрд долларов и обеспечивают 20% нефтедобычи компании, но американские стервятники якобы уже снизили общую стоимость до 5 млрд долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предполагается, что Carlyle затем перепродаст зарубежные активы «Лукойла» по частям. Один из претендентов – компания Chevron.

«Параллельные результаты процесса переговоров Россия – США», – прокомментировал новость политолог Марат Баширов.

Трейдер Артур Юнусов не видит ничего хорошего в ситуации.

«США правят миром и забирают за копейки активы Лукойла. Сначала санкции под видом борьбы со злом, потом невыгодный аукцион под контролем OFAC (пиндосовский контролер), затем переход зарубежного бизнеса компании к америкосам. Что это, если не схема гопников?)».

Политолог Вероника Крашенникова резюмирует: