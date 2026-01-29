«У нас ванна залита говном». Пошли вбросы про «энергетическое перемирие». Украина получит передышку?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Популярный канал «Белорусский силовик» сообщил, что с сегодняшнего дня вводится «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной. Якобы об этом была достигнута договоренность на переговорах в Абу-Даби. Также будет произведен новый обмен телами погибших.

Официального подтверждения этих данных нет. Однако на фоне катастрофической ситуации в Киеве за информацию уже ухватились украинские СМИ, которым нужен срочный «антикриз», чтобы подбодрить население.

Буквально накануне телеканал «Громадське» выдал новый репортаж из киевских Теремков, где квартиры из-за разорванных на морозе труб затапливает фекалиями, а жители вынуждены испражняться в ведра и выбрасывать все это прямо во дворах.

«Просят не пользоваться канализацией, у нас ванна залита говном. Перемерзло все, трубы полопались, канализация на четвертом этаже вообще (забилась), в туалет сходить нельзя. Мы в ведра ходим и выносим на улицу… Представляете, что это будет весной? Это будет дифтерия и такие болячки, что мы все тут помрем», – жалуется местная жительница Анжела.

Военкор Александр Коц отмечает, что Россия впервые на время переговоров «не стала ограничивать себя в каких-то действиях на фронте и в украинском тылу»:

«Раньше мы под переговоры замолкали, а Киев – наоборот под переговоры бил по какому-нибудь консорциуму Каспийскому, НПЗ или нападал на базу Черноморского флота, чтобы показать, что у них еще есть порох в пороховницах».

Однако, если данные об «энергетическом перемирии» подтвердятся, противник получит передышку, опасается журналист Вадим Авва.