После безнаказанного захвата танкеров страховка «теневого флота» подорожала вдвое

Максим Српилин.  
29.01.2026 12:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 232
 
Дзен, Россия, Санкции


Отсутствие жёсткой реакции на захват танкеров «теневого флота» приводит к тому, что Запад начинает смелее пиратствовать, а страховка судов уже подорожала более чем вдвое.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США захватили ряд танкеров, причем какие-то с российским флагом. После этого Франция с Британией захватила наши судна. Да, у нас около тысячи судов, но если говорить «ну ничего страшного, у нас еще есть много, да, подумаешь, Кемская область» – это очень серьезно.

Мы сейчас больше тратим на то, что после захвата судов «теневого флота» выросла страховка. Страховка выросла с 25 долларов за тонну до 60. Это очень много. Захватили на несколько сотен миллионов долларов, а тратим мы гораздо больше на страховки», – возмущался Царев.

