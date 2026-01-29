У бандеровцев есть деньги ещё на два года войны «с запасом для воровства»

Не стоит обнадёживаться, что Украина вот-вот останется без денег на продолжение войны против России.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дефицит украинского бюджета – около 40 миллиардов долларов. И около 40 миллиардов долларов – это потребность в оружии. Если посчитать, то на год войны денег у Украины точно есть, даже с хорошим запасом, даже можно воровать больше, и все равно хватит», – сказал Царёв.

«Посчитаем. 50 миллиардов долларов – это старые программы, по которым еще Украина будет получать деньги. Около 50 миллиардов долларов – золотовалютные резервы Украины.

«С учетом нового кредита, который ЕС продавил – хватит на два года. Это сигнал Зеленскому о том, что денег на войну для Украины на два года войны. А надо будет еще – ни проголосуют.

Все говорят о том, что в ЕС нет денег, но этот кредит – это 0,7% от общей задолженности Евросоюза. Причем, если считать задолженности ЕС перед зарубежными банками, а если брать ещё и внутренние кредиты – это вообще превращается в какую-то смехотворную сумму.

Это небольшие деньги. 16 триллионов ВВП у Европейского Союза. Зеленский, исходя из этого, сделал вывод, что не будет Трамп помогать – ну и ладно», – добавил экс-депутат.