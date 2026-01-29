У бандеровцев есть деньги ещё на два года войны «с запасом для воровства»

Максим Серпилин.  
29.01.2026 13:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 324
 
Война, Дзен, ЕС


Не стоит обнадёживаться, что Украина вот-вот останется без денег на продолжение войны против России.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не стоит обнадёживаться, что Украина вот-вот останется без денег на продолжение войны против России....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Посчитаем. 50 миллиардов долларов – это старые программы, по которым еще Украина будет получать деньги. Около 50 миллиардов долларов – золотовалютные резервы Украины.

Дефицит украинского бюджета – около 40 миллиардов долларов. И около 40 миллиардов долларов – это потребность в оружии. Если посчитать, то на год войны денег у Украины точно есть, даже с хорошим запасом, даже можно воровать больше, и все равно хватит», – сказал Царёв.

«С учетом нового кредита, который ЕС продавил – хватит на два года. Это сигнал Зеленскому о том, что денег на войну для Украины на два года войны. А надо будет еще – ни проголосуют.

Все говорят о том, что в ЕС нет денег, но этот кредит – это 0,7% от общей задолженности Евросоюза. Причем, если считать задолженности ЕС перед зарубежными банками, а если брать ещё и внутренние кредиты – это вообще превращается в какую-то смехотворную сумму.

Это небольшие деньги. 16 триллионов ВВП у Европейского Союза. Зеленский, исходя из этого, сделал вывод, что не будет Трамп помогать – ну и ладно», – добавил экс-депутат.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить