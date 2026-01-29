Экс-офицер СБУ: Одурманенное население в Киеве верит, что «нужно потерпеть 2 месяца, и Россия рухнет»

Анатолий Лапин.  
29.01.2026 15:01
  (Мск) , Москва
Просмотров: 147
 
Население Киева страдает от блэкаута, однако, будучи одурманенным пропагандой, всерьёз верит, что стоит потерпеть временные трудности, ведь Россия уже на грани краха.

Об этом в эфире видеоблога PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Там люди всерьёз верят, что победа не за горами для них. Что вот сейчас перетерпеть. Знаете, у них сейчас такая мантра – «в России всё плохо с экономикой, два-три месяца, и всё рухнет». Это, передаётся из уст в уста – «на заправках очереди, бензина нет, Китай уже за долги забрал всю Сибирь и Дальний Восток». Это реально, на полном серьёзе люди такое рассказывают. Они верят, грубо говоря, психологически они не сломлены ещё…

Получается, огромный кусок электората, на который тот же Зеленский может опереться и сказать, что меня поддерживают, люди готовы ещё биться».

Не стоит верить в то, что в ближайшее время на Украине возможны выборы, а, значит, не появится и легитимного руководства, с кем может подписать договор Россия.

«Продлили военное положение. Пока продлевается военное положение, выборы не проводят. До мая месяца никаких выборов быть не может», – сказал Прозоров.

Он считает, что боевые действия продолжатся.

«Наше руководство скажет: Вы можете там с Францией подписать, с Берегом Слоновой кости, с Австралией, с кем угодно. С нами-то вы не подписали, значит, продолжаем воевать».

