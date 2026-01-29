Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Применение российскими дроноводами терминалов американской спутниковой связи «Старлинк» — это первое свидетельство того, что теперь БПЛА-камикадзе будут действовать более глубоко в украинских тылах, а в перспективе станут полностью автономными.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.