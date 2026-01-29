Скоро российские дроны автономно вынесут наши глубокие тылы — украинская нацистка

Анатолий Лапин.  
29.01.2026 16:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 557
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Применение российскими дроноводами терминалов американской спутниковой связи «Старлинк» — это первое свидетельство того, что теперь БПЛА-камикадзе будут действовать более глубоко в украинских тылах, а в перспективе станут полностью автономными.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Применение российскими дроноводами терминалов американской спутниковой связи «Старлинк» — это первое свидетельство того, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они успешно применяют «Старлинки» и, очевидно, это дает результаты. Но важно сейчас посмотреть вперед, что будет дальше, потому что мы стоим на пороге эры даже не автоматизированных, а автономных систем.

Это следующий этап, который нас ждет. Нам нужно прямо сейчас обратить на это внимание – Россия, очевидно, будет пытаться применять массово дроновый террор против наших городов, даже тех районов, которые мы считали традиционно тыловыми.

Это касается не только востока, это и центральная, и западная Украина, куда все больше будут долетать российские системы, которые будут иметь автономность», — заявила Берлинская.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить