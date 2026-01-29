Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), назначенный главой Зе-офиса, не проходил какую-то суперподготовку в ЦРУ, как об этом утверждается в ряде СМИ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»).

Ведущий, сославшись на свои источники, рассказал, то Буданов действительно был в США, но не было элитной подготовки, а лишь поездка по обмену опытом.

«Плюс ко всему относительно Буданова есть большие сомнения, что он вообще хоть как-то на серьёзном уровне владеет английским языком, потому что есть свидетельства о том, как он общался с представителями иностранных делегаций даже неформально. Он всегда это делает через переводчика», – добавил Фельдман.

По его словам, все эти разговоры по подготовке Буданова в ЦРУ – попытка представить его в роли человека американцев.

Бекренев в принципе согласился с этим, заметив, что у спецназовцев есть традиция ездить друг к другу на подобные мероприятия, где они получают «какие-то беретики».

«Я нескольких знаю, у которых таких беретиков по несколько. Вот у Буданова, если бы что-то подобное было, то, наверное, бы этот беретик нам тыкали вообще везде. Дело в том, что это достаточно рядовая история, это текучка такая кадровая, то есть приглашение приходит, допустим, от дружественной страны. Вот мы там проводим какой-то краткий курс с зачётом на какой-то местный берет или тельняшку какую-то вдоль и поперёк розовую или голубую. И с россиянами же такая история была. Насчёт россиян могу сказать, есть одна пикантная история. В 13-м году господин Буданов ездил в Новосибирск на спецназовские соревнования снайперские», – заявил Грин.

Больше подробностей по поездке Буданова в Россию он пообещал осветить позже.