Буданов тренировался не в ЦРУ, а под Новосибирском – отставной офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
29.01.2026 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 589
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, ЦРУ


Экс-начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), назначенный главой Зе-офиса, не проходил какую-то суперподготовку в ЦРУ, как об этом утверждается в ряде СМИ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»).

Экс-начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (признан террористом в РФ), назначенный главой Зе-офиса, не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий, сославшись на свои источники, рассказал, то Буданов действительно был в США, но не было элитной подготовки, а лишь поездка по обмену опытом.

«Плюс ко всему относительно Буданова есть большие сомнения, что он вообще хоть как-то на серьёзном уровне владеет английским языком, потому что есть свидетельства о том, как он общался с представителями иностранных делегаций даже неформально. Он всегда это делает через переводчика», – добавил Фельдман.

По его словам, все эти разговоры по подготовке Буданова в ЦРУ – попытка представить его в роли человека американцев.

Бекренев в принципе согласился с этим, заметив, что у спецназовцев есть традиция ездить друг к другу на подобные мероприятия, где они получают «какие-то беретики».

«Я нескольких знаю, у которых таких беретиков по несколько. Вот у Буданова, если бы что-то подобное было, то, наверное, бы этот беретик нам тыкали вообще везде. Дело в том, что это достаточно рядовая история, это текучка такая кадровая, то есть приглашение приходит, допустим, от дружественной страны. Вот мы там проводим какой-то краткий курс с зачётом на какой-то местный берет или тельняшку какую-то вдоль и поперёк розовую или голубую.

И с россиянами же такая история была. Насчёт россиян могу сказать, есть одна пикантная история. В 13-м году господин Буданов ездил в Новосибирск на спецназовские соревнования снайперские», – заявил Грин.

Больше подробностей по поездке Буданова в Россию он пообещал осветить позже.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить