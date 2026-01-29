В укро-эфире подсказали России, что делать после морозов – затопить Киев

Игорь Шкапа.  
29.01.2026 15:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 908
 
Дзен, Киев, Украина, Энергетика


Если русские ударят по дамбе Киевского водохранилища, то сложно даже представить, какими катастрофические будут последствия для украинской столицы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

Если русские ударят по дамбе Киевского водохранилища, то сложно даже представить, какими катастрофические будут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Примечательно, что ролик украинский канал выложил под паническим заголовком: «Приготовьтесь! Угроза подрыва киевской дамбы. Мы в шаге от трагедии».

Ведущая поинтересовалась, чем чреват для Киева такой сценарий.

«Очень сложно ответить. Думаю, что все объекты энергетической инфраструктуры, кроме пока, слава Богу, АЭС, под прицелом нашего врага. Сказать, что произойдет во время разрушения дамбы Киевского водохранилища, – мне тяжело ответить. Это нужно спрашивать больше у «Укргидроэнерго». Но там такой достаточно большой объем воды. Как будут бить русские по таким объектам? Трудно понять логику врага, потому что он бьет туда, куда считает себе нужным», – сказал Плачков.

Он лишь надеется, что «Укргидроэнерго» имеет план в случае удара по дамбе.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить