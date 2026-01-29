«Мы вышли из подвалов и пошли в армию» – педерасты на Украине боготворят Майдан

Игорь Шкапа.  
29.01.2026 13:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 494
 
Дзен, Общество, Украина


На Украине после переворота 2014 года «расширилось и укрепилось» ЛГБТ-сообщество (признано в РФ экстремистским).

Об этом рассказала украинский блогер «Дива Монро», в прошлом ди-джей киевских ночных клубов Андрей Федяев, решивший сменить пол. Интервью с извращенцем публикует «Украинская правда» – одно из главных СМИ Киева, рупор местных «соросят», продвигающих «толерантность».

«Монро» вспоминает, как ранее выступал в России.

«Скажу так – платили больше, относились внимательно, предлагали оставаться. Там можно было и сделать карьеру, и заработать. Я выбрала продолжать работать в Украине, потому что здесь я была первой и единственной, кому удалось выйти из подвалов ночных клубов во всеукраинские медиа, а там я была бы одной из…

Что касается терпимости, сложно говорить. Тогда ситуация с правами была плюс-минус одинаковая. Если говорить о 2000-х и начале 2010-х, тогда в Украине проходили какие-то одиночные акции и выпускали журнал. После 2014 года украинское ЛГБТИК сообщество значительно усилилось и расширилось. В России наоборот», – говорит «Монро».

В ВСУ у него есть пара знакомых педерастов, которые, впрочем, «не афишируют свою ориентацию».

«Поймите: каминг-аут в гражданской среде – это колоссальная нагрузка на психику. Не все способны выдержать это. Почему-то мы требуем каких-то поступков от других, которые улучшат позитивную статистику, станут примером и жестом активизма, но не думаем о чувствах людей. Не делайте каминг-ауты, если вы не чувствуете сил и ресурса, чтобы прожить последствия», – инструктирует извращенец.

