Россия не может обеспечить безопасность судоходства военными кораблями – офицер флота

Анатолий Лапин.  
29.01.2026 16:42
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 689
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции


За прошедшие 35 лет после развала Советского Союза Россия значительно сократила численность корабельного состава своего флота, и теперь ей нечем обеспечить безопасность судоходства на Балтике и в дальних зонах – и защитить танкеры «теневого» флота.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас, к сожалению, мало сил. Увы, но за прошедшие 35 лет после распада Советского Союза начался процесс, который можно было бы назвать «флотопорезом». Это когда наш бывший советский флот, по сути, был распродан, порезан и так далее.

И на сегодняшний день, увы, из второго по численности военно-морского флота в мире, а по подводным лодкам мы были первыми, кстати говоря, мы отошли даже сложно сказать на какие позиции», – рассказал он.

«Если мы говорим о кораблях дальней морской зоны, океанской зоны, Северный флот может выставить три фрегата, три больших поротиволочных корабля, один крейсер. Балтика может выставить два фрегата.

С учётом того, что цикличность использования сил один к трём, из всего того, что перечислено, да, ещё наш «Адмирал Григорович», черноморский, находится на Балтике, его можно использовать.

Ну, один к трём — это значит, один корабль находится далеко от базы, две единицы в базе или рядом с ней на отработке боевых задач.

Таким образом, обеспечить присутствие в зонах активного мореплавания мы по большому счёту не можем, мы утратили свои компетенции, как бы это горько ни звучало», — заключил Горбачев.

