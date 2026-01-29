Вопрос вступления Украины в НАТО Киев должен переложить на совесть руководства стран-членов Североатлантического альянса.

Об этом заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко на канале укро-журналиста Василия Голованова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, за рамками этого мирного соглашения будет и вопрос о перспективе членства Украины в НАТО. Русские требуют, правда, чтобы мы взяли на себя обязательства стать нейтральными или записать в Конституции, что мы никогда не будем в НАТО, но ни Зеленский, ни другие политические силы не возьмут на себя такие обязательства.

Поэтому наша официальная позиция такая… Что по НАТО – пусть Россия договаривается с НАТО. Если НАТО согласится сказать – что нет, Украина не будет в составе Североатлантического альянса, ну значит, так тому и быть.

Мы, мы не можем сами решить этот вопрос. Мы будем решать вопрос о нашей безопасности там… с рядом европейских партнёров. Поэтому здесь решение возможно, но, видимо, за рамками вот этого мирного соглашения между Россией и Украиной», – рассуждал Фесенко.