«Мёрзнуть в блэкаутах будут наши внуки» – украинцам уготовили вечное военное прозябание
Проблемы Киева и других украинских городов никак не повлияли на переговорную позицию Зеленского и его подельников, настроенных на вечную войну.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Смертей в Киеве уже может быть множество. Потому что по составу людей, оставшихся в этих холодных скотомогильниках многоэтажек – это в основном пенсионеры, женщины, старики, у которых нет возможности сесть и уехать куда-то, как Кличко рекомендовал. Эти люди как раз и будут ходить в эти нужники, в дырку в земле. Как вы оцениваете, этот фактор вообще как-то повлиял на переговорные позиции?», – спросил ведущий.
«Нет. В том-то и дело, что не повлиял, к сожалению. Российская сторона была уверена, что уничтожение украинской энергетики приведет к бунту на Украине, что народ потребует от Зеленского остановить войну.
А Зеленский не ориентируется на собственный народ. Зеленского интересы собственного народа, его беды, его несчастья, абсолютно не волнуют. Его волнует именно то, что о нем думают в европейских столицах», – сказал Бондаренко.
«Это концепция, которая говорит о том, что мы должны воевать с Россией вечно. Что вечная война с Россией – это наш удел, что это наше призвание, это наша национальная идея.
Вот эта партия войны, она сегодня имеет доступ ко всем СМИ. Именно эта партия войны сейчас заявляет о том, что чем больше мы убьем сейчас русских, тем меньше убивать останется нашим детям и правнукам.
Именно эта партия войны выставляет как раз план – каждый день не менее 50 тысяч убитых русских. Тут мы говорим о мире или мы говорим о том, что мы должны убивать каждый день 50 тысяч?
Именно эта партия говорит, что мы должны готовиться к блэкаутам, которые будут переживать и наши дети, и наши внуки. То есть это вечная война», – добавил он.
