Офицера управления противоминной деятельности минобороны Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток», могли бы отпустить в Италии, если бы Украина взяла на себя ответственность за теракт.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью ютуб-каналу иноагента Александра Плющева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В итальянский суд была подана заявка: освободите этого человека, он это делал в рамках военных действий против России. Суд ответил: если украинское государство подтвердит, что это было действие регулярной армии, авторизованное властями, мы готовы эту линию защиты рассмотреть. Но украинское государство отказалось признать свою ответственность за это», – сказал Вакуленко.

В итоге Кузнецов был передан в Германию, где предстанет перед судом за уничтожение гражданской инфраструктуры, принадлежащей немецкому бизнесу.

Примечательно, что польский суд отказал Германии в экстрадиции второго подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Он был нелегально отправлен на родину.

