Удары по Киеву отменяются: Путин послушал меня и доставил удовольствие Зеленскому – Трамп

Елена Острякова.  
29.01.2026 21:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 567
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп утверждает, что уговорил своего российского коллегу Владимира Путина не обстреливать украинские города в ближайшие дни, пока не ослабнут морозы.

На конференции в Белом доме он рассказал, что лично попросил Путина об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уговорил своего российского коллегу Владимира Путина не обстреливать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я лично попросил президента Путина не наносить удары по Киеву и другим городам в течение недели — и он согласился. Должен сказать, это было очень благородно с его стороны. Многие говорили: «Не трать силы, у тебя ничего не выйдет», но он это сделал», — самодовольно выразился Трамп.

По его словам, украинское руководство «почти не поверило», но было «очень довольно» обещанием российского лидера.

Слухи о достигнутом энергетическом перемирии распространяли российские военкоры и киевские пропагандисты с раннего утра. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать их.

Политик Олег Царев интересуется в своем телеграм-канале, что Россия попросила взамен, и попросила ли вообще.

«Если мы прекращаем обстрелы без принятия решения о прекращении военных действий, то война, которой и так не видно конца, уходит в еще более долгую. Если мы пошли в этом вопросе навстречу американцам, то почему бы, как минимум, не попросить их вернуть все украденные ими танкеры вместе с нефтью и экипажами и прекратить захваты нашего теневого флота?», – пишет Царев.

«Смысл ” энергетическое перемирие” имеет только в том случае, если мы на 99% заранее уверены, что результаты переговоров 1 февраля будут такие, какие нам нужны. Во всех остальных случаях прекращение системных ударов по энергетике именно сегодня 29 января будет преступной стратегической глупостью и некомпетентностью. Сегодня ночью – идеальное время, чтобы нанести максимально возможный ущерб всему террористическому режиму, от которого он уже не оправится», – считает российский полковник в отставке Аслан Нахушев.

«Игра в “жесты доброй воли” с Киевом пока всегда приводила к трагическим последствиям: отвод войск из-под Киева привёл к украинскому наступлению в Харьковской области в 2022 году. Первые попытки договориться об энергетическом перемирии летом 2024-го – к вторжению в Курскую область», – напоминает обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько.

Мэр Львова Андрей Садовой не верит в благородство России.

«Синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего. Враг у нас такой, что может воспользоваться этим и попробовать ударить по критической инфраструктуре наших городов», – запугивает население Садовой.

А бежавший из Киева политолог Александр Скубченко считает, что президент Путин в очередной раз проявил гуманность к народу Украины.

«У режима Зеленского есть целая неделя, чтобы подписать мир с Россией. Если через неделю Украина окончательно погрузится в ХIX век, народ Украины будет точно знать, почему и кто в этом виноват. Либо мир и тепло, либо режим Зеленского ввергнет Украину во тьму ради того, чтобы «убивать 50 тысяч русских в месяц», – написал Скубченко.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить