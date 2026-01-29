Удары по Киеву отменяются: Путин послушал меня и доставил удовольствие Зеленскому – Трамп

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уговорил своего российского коллегу Владимира Путина не обстреливать украинские города в ближайшие дни, пока не ослабнут морозы.

На конференции в Белом доме он рассказал, что лично попросил Путина об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я лично попросил президента Путина не наносить удары по Киеву и другим городам в течение недели — и он согласился. Должен сказать, это было очень благородно с его стороны. Многие говорили: «Не трать силы, у тебя ничего не выйдет», но он это сделал», — самодовольно выразился Трамп.

По его словам, украинское руководство «почти не поверило», но было «очень довольно» обещанием российского лидера.

Слухи о достигнутом энергетическом перемирии распространяли российские военкоры и киевские пропагандисты с раннего утра. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтверждать их.

Политик Олег Царев интересуется в своем телеграм-канале, что Россия попросила взамен, и попросила ли вообще.

«Если мы прекращаем обстрелы без принятия решения о прекращении военных действий, то война, которой и так не видно конца, уходит в еще более долгую. Если мы пошли в этом вопросе навстречу американцам, то почему бы, как минимум, не попросить их вернуть все украденные ими танкеры вместе с нефтью и экипажами и прекратить захваты нашего теневого флота?», – пишет Царев.

«Смысл ” энергетическое перемирие” имеет только в том случае, если мы на 99% заранее уверены, что результаты переговоров 1 февраля будут такие, какие нам нужны. Во всех остальных случаях прекращение системных ударов по энергетике именно сегодня 29 января будет преступной стратегической глупостью и некомпетентностью. Сегодня ночью – идеальное время, чтобы нанести максимально возможный ущерб всему террористическому режиму, от которого он уже не оправится», – считает российский полковник в отставке Аслан Нахушев.

«Игра в “жесты доброй воли” с Киевом пока всегда приводила к трагическим последствиям: отвод войск из-под Киева привёл к украинскому наступлению в Харьковской области в 2022 году. Первые попытки договориться об энергетическом перемирии летом 2024-го – к вторжению в Курскую область», – напоминает обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько.

Мэр Львова Андрей Садовой не верит в благородство России.

«Синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего. Враг у нас такой, что может воспользоваться этим и попробовать ударить по критической инфраструктуре наших городов», – запугивает население Садовой.

А бежавший из Киева политолог Александр Скубченко считает, что президент Путин в очередной раз проявил гуманность к народу Украины.