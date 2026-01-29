«Марионеточная Украина – это не фарс: слишком много погибших» – Лавров

Максим Столяров.  
29.01.2026 22:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 929
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ход украинского конфликта ярко демонстрирует, что фактически Запад в очередной раз объединился под нацистскими знамёнами против России.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не получилось. Русские были в столице Франции, …потом русские были в Берлине, когда уже Гитлер, опять же, собрал под свои знамёна почти всю Европу. Включая многих наших соседей нынешних, которые всячески после завершения периода Холодной войны пытались обелить свою роль в геноциде народов Советского Союза. Но Гитлер уже откровенно сплотил все подчинившиеся ему народы под нацистскими знамёнами», – напомнил он.

«И режим Зеленского – во многом, это повторение истории. Но не как фарс! Потому что для фарса – слишком много людей погибло, которыми жертвует Зеленский и его западные покровители. Но режим, принявший нацистские законы, режим, разрушивший все памятники, так или иначе, напоминающие о нашей совместной победе в Великой Отечественной войне, воспевающий Бандеру, Шухевича и прочих коллаборационистов …этот режим отражает, как мы теперь выясняем, на практике, истинные намерения Запада, которые никуда не исчезли», – сказал Лавров.

«И которые означают только одно: что Запад готов прибегать вновь к этим нацистским человеконенавистническим методам. Сея ненависть ко всему русскому и российскому. Лишь бы Россия не чувствовала себя в безопасности. Поэтому ответ, конечно, глобальный», – добавил министр.

