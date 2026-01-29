Стерненко стал плевком в лицо всей украинской армии – офицер ВСУ

Назначение уклониста и вора Сергея Стерненко советником министра обороны Украины по дронам – это оскорбление всех действующих военнослужащих ВСУ.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Назначение Стерненко советником министра – это плевок в лицо всем, кто служит. Потому что 33-летний мужчина, молодой, в расцвете сил, без детей, но эта судьба его как-то обходит.

Наверное, это пример, что если ты красиво говоришь, и из-за этого ты очень успешный финансовый посредник – потому что Стерненко собирает деньги с людей, берёт свою немалую долю, а остальное отдаёт на ВСУ.

Он говорит, что у него какие-то проблемы с глазами. А вот перед вами 53-летний человек, у меня два искусственных кристаллика, катаракта, глаза сохнут. Тем не менее, мобилизовался, служу, хотя уже моторика не та, голова не так быстро работает.

И почему он советник по дронам? На Украине множество талантливых инженеров, командиров, организаторов. А тут назначают блогера. Что он может посоветовать? Картинку вместо содержания», – жаловался Друзенко.