«Проблема не в территории» – Лавров комментирует вероятность начала Третьей мировой

Максим Столяров.  
29.01.2026 23:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1700
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западная пропаганда, «исходя слюной», запугивает Европу внезапным российским вторжением, парадоксальным образом одновременно проводя заукраинскую риторику о медленном продвижении России в СВО.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная пропаганда, «исходя слюной», запугивает Европу внезапным российским вторжением, парадоксальным образом одновременно проводя заукраинскую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прибалты и ряд других активистов, кто сейчас пришёл к власти в Германии, вместе с генсеком НАТО Рютте, вместе с председателем ЕК фон дер Ляйен – раздувают историю про подготовку к Третьей мировой войне, которую начнёт Россия. При этом, мелкота этого политического класса проявляется в том, что они даже не утруждают себя изобретением хоть каких-то аргументов.

Вот посмотрите, когда они описывают ход СВО, они же просто слюной исходят от радости, что Россия так медленно наступает, как они считают. У России «колоссальные экономические проблемы», «экономика уже не вытягивает эту войну», фронт – да движется, но очень медленно, не в соответствии с ожиданиями Москвы.

И постоянно вот это приуменьшение тех действий, которые осуществляет Российская армия на Украине. Отвоёвывая земли, на которых исторически столетиями проживавших там русских превратили в изгоев – законодательно! Запретив им все их права. И, как обещал ещё предыдущий президент Порошенко, украинские дети будут ходить в детские сады, в школы, танцевать на утренниках, а русские дети на Донбассе будут сидеть в подвалах», – напомнил Лавров.

«Вот, их мы освобождаем. Проблема – не территории, проблема нацистского режима, который хочет изничтожить, истребить всё русское, что столетиями укреплялось русскими людьми на этих территориях», – подчеркнул министр.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить