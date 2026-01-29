Западная пропаганда, «исходя слюной», запугивает Европу внезапным российским вторжением, парадоксальным образом одновременно проводя заукраинскую риторику о медленном продвижении России в СВО.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прибалты и ряд других активистов, кто сейчас пришёл к власти в Германии, вместе с генсеком НАТО Рютте, вместе с председателем ЕК фон дер Ляйен – раздувают историю про подготовку к Третьей мировой войне, которую начнёт Россия. При этом, мелкота этого политического класса проявляется в том, что они даже не утруждают себя изобретением хоть каких-то аргументов.

Вот посмотрите, когда они описывают ход СВО, они же просто слюной исходят от радости, что Россия так медленно наступает, как они считают. У России «колоссальные экономические проблемы», «экономика уже не вытягивает эту войну», фронт – да движется, но очень медленно, не в соответствии с ожиданиями Москвы.

И постоянно вот это приуменьшение тех действий, которые осуществляет Российская армия на Украине. Отвоёвывая земли, на которых исторически столетиями проживавших там русских превратили в изгоев – законодательно! Запретив им все их права. И, как обещал ещё предыдущий президент Порошенко, украинские дети будут ходить в детские сады, в школы, танцевать на утренниках, а русские дети на Донбассе будут сидеть в подвалах», – напомнил Лавров.