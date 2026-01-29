«Энергетическое перемирие»: Враги России ликуют, ВСУ привычно запустили дроны на Крым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении линий электропередач под Геническом в результате атаки украинских беспилотников. В ряде районов Крыма сейчас объявлен сигнал опасности из-за вражеских дронов – в частности, возле Симферопольской ТЭС. До этого вечером мониторинговые каналы сообщали об угрозе украинских ракет «Нептун» для Туапсе, где в порту находятся топливные терминалы.

В целом, история с «энергетическим перемирием», о начале которого объявил из-за океана Дональд Трамп, стала провалом чиновников, отвечающих за российскую информационную политику, считают комментаторы.

«Нужно было хотя бы обыграть этот очередной «жест доброй воли» информационно. Например, сделать заявление о том, что Зеленский и его окружение, отказываясь идти на мирное соглашение, поставили жителей украинских городов на грань катастрофы и только добрый жест России их спасёт. Но нет, вместо этого начинается игра в молчанку и передача управления информационной повесткой в руки противника. Скорее всего, молчали в расчёте на то, что другая сторона конфликта не проговорится. А она не могла не сделать этого и упустить такой великолепный шанс нанести имиджевый удар по Москве. Поэтому в итоге теперь в медиаполе будут тиражироваться тезисы о том, что США продавили Россию в интересах Украины», – указывает российский политолог Алексей Пилько.

Член Общественной палаты Петр Лундстрем предлагает:

«Почему не сказать: «Президент Путин не только Президент России, но и настоящий Президент Украины, он сжалился над бедными страдающими из-за действий нелегитимного режима Зеленского людьми, и учитывая гуманитарную катастрофу, дал людям переждать неделю самых мощных морозов». Ну почему нет-то? Нет, мы будем молчать и делать серьезное лицо, а когда выступит Трамп, придется что-то говорить и нам, только уже отыгрываясь. В общем, не понять мне эту безумную пассивность».

Тем временем, Зеленский уже нахваливает своих переговорщиков и расшаркивается перед Вашингтоном.

«Благодарю американскую сторону за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике, и надеюсь, что Америке удастся это обеспечить».

Ему вторит депутат Верховной рады Максим Бужанский:

«Мне кажется, что всем, кто постоянно пишет – «Трамп ничего не сделал для Украины”, стоит выйти через пару дней на балкон, в минус тридцать, постоять пару минут, а потом подумать ещё раз».

Поддакивает и украинский политолог Михаил Чаплыга:

«Ставлю 10 из 10 нашим за прекрасную операцию по купированию угрозы РФ играть козырный туз ударов по нашей энергетике по время идущих заморозков… Отдельно Трамп молодец».

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев удивлен происходящим.

«Если Кремль надеется, что после того как мы упустим прекрасный момент для максимально эффективного использования реально имеющихся у нас козырей, и хохлы наверняка пошлют нас на х… со всеми нашими договорённостями с Трампом, Белый Дом разозлится и жестоко нагнёт Киев, то Кремль очевидно ошибается».

Публицист Вадим Авва указывает, что Киев и Госдеп США не случайно нахваливали переговоры в Абу-Даби, пока Кремль хранил молчание, отдавая инициативу противнику: