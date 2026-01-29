Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские СМИ отчитались, что прогнали российский танкер «Синегорск» от своих берегов.

Кадры операции публикует британский таблоид «The Sun», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что «Синегорск» бросил якорь рядом с Майнхедом на северном побережье графства Сомерсет. Вероятно, остановка была связана с прошедшим за день до инцидента штормом «Чандра», вызвавшим по всей Британии наводнения и коллапс авиасообщения.

Но англичане тут же увидели потенциальную угрозу в танкере, ведь это место находится недалеко от подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих королевство с США, Канадой, Испанией и Португалией.

Ради того, чтобы прогнать судно из безопасного залива, подняли сначала самолет береговой охраны, который полчаса кружил над «Синегорском». После этого задействовали ещё и вертолет Wildcat для осмотра «подозрительного» корабля.

В результате, танкер был вынужден уйти на юг. Сообщается, что его последний раз видели у берегов островов Силли.