Британцы подняли авиацию против российского танкера, укрывшегося в их заливе
Британские СМИ отчитались, что прогнали российский танкер «Синегорск» от своих берегов.
Кадры операции публикует британский таблоид «The Sun», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Сообщается, что «Синегорск» бросил якорь рядом с Майнхедом на северном побережье графства Сомерсет. Вероятно, остановка была связана с прошедшим за день до инцидента штормом «Чандра», вызвавшим по всей Британии наводнения и коллапс авиасообщения.
Но англичане тут же увидели потенциальную угрозу в танкере, ведь это место находится недалеко от подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих королевство с США, Канадой, Испанией и Португалией.
Ради того, чтобы прогнать судно из безопасного залива, подняли сначала самолет береговой охраны, который полчаса кружил над «Синегорском». После этого задействовали ещё и вертолет Wildcat для осмотра «подозрительного» корабля.
В результате, танкер был вынужден уйти на юг. Сообщается, что его последний раз видели у берегов островов Силли.
