Никаких генераторов бандеровцам! – в польском Ополе потребовали вернуть деньги в казну

Михаил Рябов.  
29.01.2026 19:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 488
 
Дзен, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина, Энергетика


Оппозиция в горсовете польского города Ополе выразила возмущение решением мэрии направить 170 тысяч злотых на закупку генераторов для западноукраинского города-побратима Ивано-Франковск.

Накануне мэр Ополе Аркадиуш Вишневский получил письмо от ивано-франковского коллеги Руслана Марцинкива (избран от запрещенной в РФ бандеровской партии «Свобода»). Тот просил закупить генераторы мощностью не менее 20 кВт.

Оппозиция в горсовете польского города Ополе выразила возмущение решением мэрии направить 170 тысяч злотых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Вишневский сумел продавить решение уже через два дня.

Это вызвало возмущение депутатов от партии «Конфедерация», которые провели пресс-конференцию возле здания горсовета. Они сослались на недопустимость трат в условиях дефицита средств в казне.

«В тот момент, когда из украинского бюджета испарилось 100 миллионов долларов, мы слышали, что Польша передаст точно такую же сумму Украине. Это, на наш взгляд, является рефинансированием коррупции», – сказал Даниэль Шкарубский.

А Кароль Туболак обратил внимание, что мэрия Ивано-Франковска героизирует террориста Бандеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идет о городе, который организует конкурсы и мероприятия, посвященные Бандере, финансирует учреждения его имени», – сказал он.

В ходе акции журналистам были продемонстрированы фотографии, доказывающие героизацию виновников Волынской резни властями Ивано-Франковска.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить