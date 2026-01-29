СВО покажется детским лепетом. После заморозки Украину ждет жесткий передел – экс-офицер СБУ

У Украины начнутся большие внутренние проблемы, сравнимые с гражданской войной после того, как линия фронта будет заморожена, а домой вернутся солдаты с обостренным чувством справедливости.

Об этом в эфире видеоблога PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для Украины вообще я шансов никаких хороших выскочить не вижу. Даже если договоренность на наших условиях, Донбасс полностью нам отдают, в Запорожской и Херсонской области по линии соприкосновения останавливаемся, в Харьковской и Днепропетровской области тоже останавливаемся по линии соприкосновения, на Украине это будет воспринято как поражение. После мирной договорённости неизбежно последует демобилизация, придут сотни тысяч солдат украинской армии домой, потеряв те выплаты, которые им сейчас платят на ЛБС, придут на нищенскую зарплату, а то и вообще без зарплаты – в страну с уничтоженной экономикой, разрушенной социальной сферой, без каких-либо перспектив и так далее», – отметил он.

«Вы представляете, что там будет? Там тем более придут люди, которые озлобленные, с подорванной психикой, умеющие убивать, с колоссальным количеством оружия. СВО им покажется детским лепетом – я не исключаю, что там начнётся такая жёсткая гражданская, такой передел власти, поиск виновных…», – заявил Прозоров.

По его мнению, достанется и самой Европе, куда будут бежать граждане Украины: