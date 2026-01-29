Режим демонизирует военных, опасаясь свержения – генерал ВСУ

Игорь Шкапа.  
29.01.2026 18:45
  (Мск) , Киев
Украинская власть сознательно выпячивает преступления, совершаемые ВСУшниками, осознавая опасность со стороны армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой  заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он недоумевает, почему в новостях всегда подчеркивают, что убийство совершил бывший военный, но не акцентируют на профессии, если такое же преступление совершил, например, врач.

Он считает, что таким образом формируется негатив в отношении военных.

«У нас больше миллиона армия. Теперь мы должны сформировать точку зрения, что миллион людей, которые вернутся, имеют огромные психические проблемы? Это же формирование неприятия тех, кто сейчас защищают Украину. Поэтому давайте не подчеркивать, что он бывший военный», – потребовал генерал.

По его словам, все это делается с подачи властей.

«Власть понимает, что рано или поздно наступит время политических дебатов, гонок – и что сами военные могут стать мощной силой, которая сметет нынешних всех политиков и политиканов в этом процессе. Поэтому, чтобы этого не произошло, они начинают формировать, шельмовать, назовем это так, образ военных и формировать образ людей, которые могут принести угрозу обществу. Это самая большая проблема», – заявил Кривонос.

