Зе-политолог: Донбасс отдавать нельзя! Дальше потребуют «мову» и «церкву»

Вывод войск ВСУ из Донбасса – это американская «морковка», следуя за которой начнутся куда более существенные требования РФ в переговорном процессе.

Об этом заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко на канале укро-журналиста Василия Голованова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему для нас неприемлемо идти на уступки по Донбассу? Дал палец – под локоток откусят. Ты согласился на выведение войск из Донбасса, через некоторое время такой же ультиматум будет по Херсону и Запорожью. А ещё будут и дополнительные требования. Там и «мова», и «церква», и много чего другого. Претензии по изменению Конституции, политического законодательства и так далее. Список там большой. Здесь нужно держать определённый паритет. И пока не закончен вот этот зимний сезон с российскими атаками по украинской энергетике, русские вряд ли будут согласны на компромисс. Если они увидят, что мы выстояли, тогда, может быть – и то, это не гарантировано, может быть, какие-то будут изменения», – вещал Фесенко.

Другим фактором в переговорном процессе он обозначил американцев.