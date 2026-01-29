Американцы были шокированы поведением экс-начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) в одном из госпиталей США, куда его отправили, когда он еще был обычным офицером спецназа.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Ари Грин»).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, Буданов сделал карьеру во время руководства СВР Украины Валерием Кондратюком (2020 – 2021 гг.).

«Могу сказать, что именно Кондратюк отправил с этим ранением Буданова в США в тот элитный госпиталь. Хотя ранение у него было, мягко говоря, не особо опасное там. И наши бы справились в Институте травматологии. Но вот надо было, дальше намного, в Штаты отправить, и Кондратюк над этим поработал. Мало того, там ещё пикантная особенность есть. Дело в том, что Буданову нельзя пить, для шпиона это на самом деле очень плохое качество», – сказал Бекренев.

Ведущий напомнил, что ранее гость эфира рассказывал, что Буданов «чудит» под алкоголем.