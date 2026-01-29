Лавров о Зеленском: «Неадекватный человек, это очевидно всем»

Максим Столяров.  
29.01.2026 22:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 9793
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский сам своими же заявлениями полностью дискредитирует переговорную позицию Украины.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью турецким СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский сам своими же заявлениями полностью дискредитирует переговорную позицию Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, он напрямую касается тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Зеленский.

Вот тут на днях он призвал убивать по 50 тысяч русских. Убивать, выводить из строя, только такая цифра обеспечит победу – ну, неадекватность этого человека видна всем», – констатировал Лавров.

«Отмечу, что до сих пор в украинской Конституции содержится требование, (его никто не отменял!) к украинскому государству обеспечивать права всех национальных меньшинств, языковые и прочие права. Не говоря уже о том, что Устав ООН требует от всех соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии», – напомнил министр.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить