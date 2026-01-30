Одесса: пожары тушат супом, зверствует ПВО, траур

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одесса зализывает раны от воздушных боев над городом. Три ночи подряд (перед «энерго-перемирием») — до десяти прилетов. Так, во всяком случае, заявляют нацистские пропагандисты. Но только ли прилетов?..

Повсеместно вспыхивали пожары. Разрушены памятники архитектуры, колледжи и детские сады, несколько церквей, а главное — больше 50-ти жилых домов в разных локациях!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В центральной части Одессы, которая имеет историческую и культурную ценность, повреждения носят необратимый характер», — вещает гауляйтер Кипер.

А так как электричества и воды не было и нет, люди тушили «культурные ценности» тем, что под руку попадалось — супом, например.

«С водой и теплоснабжением ситуация остается стабильной», — вещал в это время гауляйтер.

Также пропаганда сообщает, что «под ударом врага оказался объект энергетической инфраструктуры». Речь идет о подстанции «на границе» Молдаванки и Пересыпи.

«Разрушения там колоссальные, и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Сообщается и о прилетах по промышленным объектам — под этим канцеляризмом подразумевается порт.

И, наконец, «ударной волной повреждены строения в Свято-Успенском мужском монастыре (УПЦ — Московского патриархата)». Там также бедственная ситуация — уничтожены система отопления, кухни, монашеские кельи.

А теперь давайте разбираться — почему столько разрушений, почему так?..

Опять процитирую Кипера:

«Атаки на такие объекты имеют психологическую цель — в церквях и монастырях собирается много людей, они используются как укрытия, и удары по ним усиливают давление на мирное население».

Ночью, хочется напомнить, мирное население сидит по домам из-за комендантского часа и без возможности спуститься хотя бы в свои подвалы по обледеневшим лестницам. А почему пострадал монастырь? Ну, Киперу ли не знать, что тот находится на Большом Фонтане, побережье которого заставлено системами ПВО? И главное, все ближе к монастырю ее тулят, чтобы сбития причиняли как можно больше ущерба, зато удобно орать «рашисты бьют по своим, Московскому Патриархату!».

Насчет порта можно и не пояснять — вся пристань обложена ПВО как варенье мухами.

А вот что касается многострадальной подстанции, в которую прилетает не первый раз, то тут надо было очень постараться, чтобы разнести все вокруг в радиусе десятков километров. И, кстати, несмотря на панические заявления ДТЭК, ряд пабликов сообщил, что подстанция вовсе не пострадала — в ней лишь выгорела крыша — после сбития, от осколков. Зато оправданно можно опять держать город без света и не нести наказание за мученически оборванные жизни одесситов. И пафосно блюсти траур.

А еще, как никогда, зверствовала в последние дни мобильная ПВО — просто заезжала в закрытые дворы, вышибая на ходу ворота, и палила, такое впечатление, по всему подряд.

Нацисты добились своего, пожарищами «согрев» превратившийся в ледяной склеп город.