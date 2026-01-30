Убит известный украинский банкир

Игорь Шкапа.  
В Италии погиб известный украинский банкир. Предполагается, что его убили, а затем тело выбросили из окна, чтобы инсценировать самоубийство.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел в Милане, погибший – 54-летний Николай Адарич, в прошлом стоявших у руля таких крупных украинских финансовых учреждений, как «Фидобанк» и «Укрсиббанк». 

«Существует предположение, хотя подтверждение от вскрытия еще не получено, что кто-то инсценировал самоубийство, чтобы скрыть улики преступления. Сценарий шпионской истории, учитывая характер жертвы. Добавляется еще один элемент: в квартире обнаружено несколько документов — с указанием национальностей других людей, но с фотографией и удостоверением личности жертвы», – говорится в статье.

Подозревается, что в отель, где произошло предполагаемое убийство, Адарича заманили для подписания некой сделки.

«Что делала фигура такого калибра в Милане, возможно, заключая сделку в не совсем «институциональном» контексте (например, в мини-отеле), остается загадкой. Загадкой остается и профиль жертвы, его стремительный взлет на высшие должности и последующие отъезды из Украины именно в самые напряженные годы войны с Россией», – задается вопросами Corriere della Sera.

Ранее в украинских СМИ Адарич фигурировал как схемщик, близкий к окружению свергнутого президента Виктора Януковича.

Напомним, что в Испании в прошлом году был убит бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов.

