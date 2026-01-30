Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В британском журнале The Spectator появилась статья, осуждающая Украину за дискриминацию русской культуры.

Украинские медиа дружно проигнорировали материал. А вот российские дали из него лишь отдельные цитаты, опустив выпады автора Оуэна Мэтьюза в адрес России, из чего он предстает едва ли не русофилом, что далеко не так.

Мэтьюз начинает статью с громкого скандала последнего времени: двум самым известным украинским балетным танцорам грозит увольнение, аннулирование контракта и возможная мобилизация в армию, поскольку они осмелились исполнить фрагмент «Лебединого озера» русского композитора Петра Чайковского во время европейского турне.

«Министерство культуры Украины резко осудило выступление Сергея Кривокона и Натальи Мацак, назвав его «продвижением культурного продукта государства-агрессора». Национальная опера Украины отменила следующее запланированное выступление Кривокона, а также его освобождение от обязательной военной службы и разрешение на выезд. Если танцор вернется на родину, он больше не сможет уехать. В результате и Кривокон, и его жена, прима-балерина Мацак, оказались в подвешенном состоянии: их выступление было отменено на родине, в Украине, несмотря на то, что они были одними из самых известных артистов, остававшихся в Киеве для выступлений на протяжении всей войны», – пишет Мэтьюз.

Впрочем, далее автор безосновательно ставит на одну доску и Россию, и Украину.

«Любые попытки уничтожать и отрицать культуру одинаково варварские. Украинский ультранационализм с его стремлением стереть все следы общего культурного наследия России и Украины — это всего лишь путинизм в зеркальном отражении. Это не только неверно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество. Это яд в корне будущего Украины, поскольку, по официальной статистике украинского правительства, более половины украинских школьников (без учёта оккупированных территорий) говорят дома по-русски», – продолжает автор.

При этом он, разумеется, не указывает, что в России спокойно стоят памятники украинским писателям, никто не переименовывает связанные с Украиной названия улиц и станций метро. Более того, журналист пытается убедить, дескать, «предположение о том, что русскоязычные не являются настоящими украинцами, – это глубоко путинский взгляд на мир».

При этом британец не видит ничего плохого в том, что русский язык продолжает оставаться для многих украинцев родным.