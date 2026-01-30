Укро-политолог: Нам нужно «энерго-перемирие», иначе вслед за Киевом русские потушат Львов

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 11:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 511
 
Дзен, Украина, Энергетика


Украина не просчитала свои возможности и последствия, сделав ставку на ошибочную стратегию ударов по российским НПЗ и объектам энергетики. В ответ она получила куда более серьезные разрушения, – коллапс в Киеве вскоре может быть масштабирован на Западную Украину.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в России в розыск за призывы убивать российских журналистов на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы начинали удары летом по российской нефтяной инфраструктуре, то, очевидно, что, начиная такие удары, мы выходили за рамки того энергетического паритета, который у нас был с россиянами, когда они не били по нашей инфраструктуре энергетической…

Налицо кризис стратегии Украины, потому что, очевидно, что она была с недочётами или была ошибочной. Потому что Россия на данный момент имеет возможности наносить удары, которые опрокидывают существующую модель Украины, либо вносят существенный дисбаланс в её работоспособность. Тогда как Украина может это делать пока что только точечно, на тех приграничных территориях, как Курская область, Орёл и другие области, где удаётся дотягиваться, и там тоже мы создаем блэкауты. Но это все ограниченные территории. Это, условно, 1% территории, в отличие от территории Украины, которая испытывает преимущественное давление…

В ближайшее время и Западная Украина окажется под таким же давлением, потому что сотни тысяч дронов, которые они уже производят, они будут с большей вероятностью достигать тех целей, которые находятся в глубинке Украины», — заявил Романенко.

