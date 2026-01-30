В Киеве приуныли: «Томагавки» не дали, про «Таурус» забыли, еще и репараций не будет

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 11:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 494
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Сам ход переговорного процесса, даже без каких-либо его итогов, уже принес России две важные победы. Во-первых, уже никто не говорит о передаче дальнобойных ракет ВСУ, а, во-вторых, нет речи о «репарациях», которые Россия якобы должна заплатить Украине.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вам напомню, кстати, две важнейшие выгоды (для России) от этого мирного процесса. Первое, что мы не получили дальнобойное оружие, не получили «Томагавки». Эта тема закрыта и на уровне Соединенных Штатов, и на уровне европейских стран.

Когда вы последний раз слышали о «Таурусе»? Про «Томагавки» я не говорю, потому что европейцы равнялись бы на Соединенные Штаты.

И второе – это то, что Украине не передали замороженные российские активы. Да, речь идет о том, что европейцы все равно россиянам эти деньги не отдадут, пока Россия не начнет платить Украине репарации, но ведь это все разговоры ни о чем. Мы прекрасно понимаем, что никакие репарации Россия Украине платить не будет. А активы не забрали, они будут лежать и ждать свое время.

Вот вам две победы. Неплохо мне кажется за несколько месяцев?», – заявил Портников.

