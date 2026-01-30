В Киеве приуныли: «Томагавки» не дали, про «Таурус» забыли, еще и репараций не будет
Сам ход переговорного процесса, даже без каких-либо его итогов, уже принес России две важные победы. Во-первых, уже никто не говорит о передаче дальнобойных ракет ВСУ, а, во-вторых, нет речи о «репарациях», которые Россия якобы должна заплатить Украине.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я вам напомню, кстати, две важнейшие выгоды (для России) от этого мирного процесса. Первое, что мы не получили дальнобойное оружие, не получили «Томагавки». Эта тема закрыта и на уровне Соединенных Штатов, и на уровне европейских стран.
Когда вы последний раз слышали о «Таурусе»? Про «Томагавки» я не говорю, потому что европейцы равнялись бы на Соединенные Штаты.
И второе – это то, что Украине не передали замороженные российские активы. Да, речь идет о том, что европейцы все равно россиянам эти деньги не отдадут, пока Россия не начнет платить Украине репарации, но ведь это все разговоры ни о чем. Мы прекрасно понимаем, что никакие репарации Россия Украине платить не будет. А активы не забрали, они будут лежать и ждать свое время.
Вот вам две победы. Неплохо мне кажется за несколько месяцев?», – заявил Портников.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: