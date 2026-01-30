Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сам ход переговорного процесса, даже без каких-либо его итогов, уже принес России две важные победы. Во-первых, уже никто не говорит о передаче дальнобойных ракет ВСУ, а, во-вторых, нет речи о «репарациях», которые Россия якобы должна заплатить Украине.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

