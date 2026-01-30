Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Германии является позорной ситуация, когда Берлин финансирует Киев, а подрыв «Северных потоков» осуществлялся с ведома правительства Украины,

Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат немецкого парламента Маркус Фронмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Позор, что до сегодняшнего дня они не пытались расследовать взрыв «Северного потока». Это нападение было совершено с ведома украинского правительства. Федеральное правительство не может просто продолжать притворяться, что это неизвестно. Я прямо призываю вас сделать это сегодня. Наконец, расследуйте это. Миллиарды немецких налоговых долларов были вложены в этот инфраструктурный проект, и вы пытаетесь не заниматься расследованием. Поэтому мы хотим, чтобы сейчас был создан следственный штаб для расследования коррупции, отмывания денег, торговли оружием и финансирования терроризма».

Политик обвинил правящую коалицию в нанесении ущерба будущим поколениям из-за трат на Украину:

«100 миллиардов евро помощи Украине финансируются за счёт долга, который в виде долговых обязательств ложится бременем на все будущие федеральные бюджеты. Долг — это налоги завтрашнего дня, дамы и господа. Мы теряем будущее наших детей ради страны, которая протягивает руку за нашими деньгами».

Также по мнению Фронмайера, ФРГ должна срочно остановить финансирование ВСУ.