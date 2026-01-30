«Это говно будет расползаться абсолютно везде», – укро-политолог о смене настроений в Киеве

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1089
 
Дзен, Киев, Политика, Украина


Лозунги в стиле «фортеця Украина», «стойкость» и «несломленность» больше не работают в Киеве, где фекалии льются через раковину и из ванных.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в России в розыск за призывы убивать российских журналистов на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, общаясь с жителями этих домов и районов, которые сейчас сидят без света, скажу, что вы просто зайдите к ним, и вам плюнут в глаза. Зачем игнорировать эту реальность? Чтобы, чтобы потом прийти к тому, что она масштабируется в ещё большие проблемы?

И мы будем всех убеждать, что «фортеця Украина» способна вынести какое угодно давление, и будет это продолжаться ещё 5-6 лет, чтобы Европа раздуплилась и дала деньги в том количестве, в котором они нам сейчас не дают? Так она не раздуплится.

Вчера заявляла эта Алиса (Вайдель), лидер АдГ в Германии: «нам нужно дешёвое российское сырьё. Нам необходимо, чтобы Украина договорилась. Нам необходимо выходить в ситуацию конструктивных отношений с русскими». Это говорит глава АдГ, которая на подъёме и которая, я думаю, через год-два возьмёт власть в Германии…

Чем дольше мы будем игнорировать реальность, тем больший объём дерьма будет в буквальном смысле под вашими дверями и в ваших квартирах.

При том масштабе, который мы сейчас видим на Троещине, совершенно очевидно, что это говно будет расползаться абсолютно везде. Такова цена безответственности и популизма на всех уровнях за эти 35 лет», — заявил Романенко.

