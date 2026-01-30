Полковник СБУ: Наша разведка подтверждает – Путин не пойдёт на «договорнячок»

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 11:43
  (Мск) , Киев
Звучащие из США обнадёживающие заявления о переговорах ещё больше деморализуют украинский тыл, где ожидания скорого мира постоянно сменяются разочарованием. Русские не собираются отказываться от первоначальных целей СВО.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы стараемся закрыть глаза, но, очевидно, Путин не менял своих целей захватить Донецкую, Луганскую область, захватить юг нашей страны и вернуть нашу страну под влияние. Ну это точно. Просто сейчас перестать воевать — это не коррелируется с его планами, он их не менял, разведка это подтверждает.

Поэтому я говорю, что он будет использовать переговоры, где-то будет давать надежду. И это очень плохо, знаете, что мы перестали говорить правду, начали людей обнадеживать, что всё уже, вот-вот они (договоренности) должны быть…

Все так живут этой надеждой, что завтра будет мир. А мир не наступает, и многие разочаровываются. Должны быть реалистами, должны смотреть, что реально происходит.

Реально Россия продолжает воевать, продолжает вести боевые действия, мобилизовать свою армию, набирать контрактников», – жалуется Костенко.

