Полковник СБУ: Наша разведка подтверждает – Путин не пойдёт на «договорнячок»

Звучащие из США обнадёживающие заявления о переговорах ещё больше деморализуют украинский тыл, где ожидания скорого мира постоянно сменяются разочарованием. Русские не собираются отказываться от первоначальных целей СВО.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

